Сенсація на "Супер Топмодель по-українськи": хто пройшов до фіналу реаліті

До фіналу популярного реаліті "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал) пройшли одразу три учасниці: Таня Брик, Даша Майстренко і Саша Літвін.

Так, на дев'ятому тижні боротьбу на проєкті припинили Арина Любітєлєва та Ірина Мойсак. Цікаво, що саме Арину вважали однією з головних претенденток на перемогу з перших випусків модельного реаліті. Детальніше про випуск – у матеріалі OBOZREVATEL.

"На випробуванні й Іра, й Арина довели, що потрапили в номінацію минулого тижня заслужено. Тому ми організували для них батл. Ми дали їм шанс іще раз показати, на що вони здатні, але дівчата не проявили себе максимально. Тільки в однієї з них ми побачили бажання залишитися в проєкті. І це була Іра. Для Арини на цьому боротьба на проєкті закінчилася", – висловилася ведуча Нового каналу Алла Костромічова.

Арина Любітєлєва покинула реаліті. Пресслужба Нового каналу

Іра Мойсак, зі свого боку, не зуміла впоратися з наступним випробуванням і вирушила додому посеред тижня.

"Робота Іри була б гарною для фільму жахів. Але в цьому не було сценарію, посилу. Склалося таке враження, що ми спілкуємося різними мовами – вона взагалі не розуміла завдання. Проаналізувавши її роботу на обох випробуваннях, я не бачила сенсу залишати Іру на проєкті", – зазначила Костромічова.

Іра Мойсак покинула реаліті. Пресслужба Нового каналу

Учасниці, які на повну силу продовжили боротися на дев'ятому тижні – Саша, Таня і Даша – зуміли переконати всіх експертів проєкту в тому, що вони гідні фіналу. У підсумку Алла Костромічова винесла вердикт – жодна з дівчат не покидає реаліті і змагатиметься за перемогу.

"Цього тижня Саша, Даша і Таня були найкращими. Тому вони пройшли в фінал втрьох",– пояснила ведуча Нового каналу.

Даша Майстренко на першому випробуванні. Пресслужба Нового каналу

Саша Літвін в образі Біллі Айліш. Пресслужба Нового каналу

Таня Брик в образі Мадонни. Пресслужба Нового каналу

Відзначимо, фінал реаліті "Супер Топмодель по-українськи" відбудеться на Новому каналі в понеділок, 21 грудня о 19:00.

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Проєкт стартував на Новому каналі 16 жовтня.

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