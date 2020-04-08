Український телевелущій і ексучасник "Танців з зірками" Руслан Сенічкін здав тест на коронавірус і викликав бурхливі обговорення в мережі.

Так, на своїй сторінці в Instagram Сенічкін написав новий пост.

Руслан Сенічкін clutch.ua

За словами телеведучого, незважаючи на те, що він здав експрес-тест на коронавірус, який показав, що він здоровий, Руслан все одно звернувся до лікаря.

"Майже два тижні тому не було нічого, що могло б натякати на діагноз з COVID-19. На роботі пройшов тоді експрес-тест. Одна смужка показала, що все добре. Я зробив помилку, що поїхав до лікарів при очевидних симптомах. Наполягаю: не потрібно цього робити, адже у всіх по-різному може протікати ГРВІ. Імунна система спрацьовує по-різному. Я наголошую: не навантажуйте лікарів, як це зробив я. У них багато важчих пацієнтів", – пише Сенічкін.

Варто зазначити, що пост телеведучого викликав суперечки в мережі. Так, користувачі поцікавилися, чому Руслан може звертатися до лікарів з підозрами, а всі інші повинні сидіти і чекати. Також у коментарях підписники написали, що порада Сенічкіна – дивна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у російської актриси, зірки серіалу "Деффчонкі" Галини Боб виявили коронавірус.

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