Семенович вперше прокоментувала чутки про роман з Губернієвим

Колишня солістка "Блестящих" Анна Семенович прокоментувала чутки про роман з одруженим спортивним коментатором Дмитром Губернієвим після того, як папараці сфотографували поцілунок зірок.

На своїй сторінці в Instagram артистка написала, що Дмитро – це її давній друг. У той день співачка запросила його для участі в зйомках нового кліпу на пісню "МаніБой".

"А всюдисущі сусіди тут як тут! Сфотографували наш абсолютно дружній поцілунок при зустрічі, та ще й знімки в газету відправили. Народні папараці не дрімають!" – заявила Семенович.

Відзначимо, що Семенович нещодавно зізналася, що перебуває в стосунках, але не назвала свого коханого. А Губернієв одружений з Оленою Путінцевою і неодноразово розповідав у інтерв'ю, що йому пощастило з дружиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку "Гри престолів" Емілію Кларк і актора Метта Сміта, який зіграв молодого принца Філіпа в серіалі "Корона", помітили на побаченні в одному з ресторанів у Лондоні.

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