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10 січня • оновлено в 10:35
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"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте

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Внучка російського актора і співака Михайла Боярського Катерина показала пишне декольте на новому фото.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала нову фотографію, на якій позує в чорному купальнику і коротких джинсових шортах.

Катерина Боярська

Катерина Боярська

Instagram @ boyarskaya.katerina

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Без фотошопу і макіяжу: шанувальники обговорюють нове фото Боярської

Купальник вигідно підкреслив пишні груди Катерини і її спокусливі форми.

Шанувальники дівчини не змогли встояти перед пікантним кадром. Більш того, в коментарях фанати порівняли Катерину з відомою співачкою Анною Семенович, яка також володіє пишним декольте.

"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте
"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте
"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте
"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте
"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Катерина Боярська
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та фигня грудь должна помещаться в руку а если не помещается это вымя и будущие уши спаниэля))))))))
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