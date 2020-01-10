"Семенович відпочиває": внучка Боярського вразила величезним декольте

Внучка російського актора і співака Михайла Боярського Катерина показала пишне декольте на новому фото.

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала нову фотографію, на якій позує в чорному купальнику і коротких джинсових шортах.

Катерина Боярська Instagram @ boyarskaya.katerina

Купальник вигідно підкреслив пишні груди Катерини і її спокусливі форми.

Шанувальники дівчини не змогли встояти перед пікантним кадром. Більш того, в коментарях фанати порівняли Катерину з відомою співачкою Анною Семенович, яка також володіє пишним декольте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Боярська порадувала шанувальників пікантним знімком. Вона позувала в купальнику, продемонструвавши пишні груди.

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