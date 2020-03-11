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11 березня • оновлено в 09:33
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Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте

2.7т
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Російська співачка Анна Семенович похвалилася своїми апетитними формами у відвертому вбранні.

Пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович

Анна Семенович

Instagram @ann_semenovich

Так, на фото Семенович позує в ефектній червоній сукні. Однак головним акцентом вбрання став екстремальний виріз, який підкреслив пишне декольте артистки.

"Коли життя повертається до тебе заднім місцем – покажи йому свої зуби в широкій посмішці і воно не втримається", – так підписала спокусливий кадр Семенович.

Шанувальники вже традиційно не змогли залишитися байдужими, побачивши спокусливе фото Анни, і засипали її компліментами:

"Ви така прекрасна", "Королева! Ви красива, розкішна, ще й розумна", "Ви – богиня! Це і є справжня жінка", "Красива і сексуальна".

Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте
Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережу потрапили нові фото Анни Семенович, на яких у зірки проглядається потрійне підборіддя, а також живіт.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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