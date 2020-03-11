Семенович показала пишні груди в сукні з величезним декольте

Російська співачка Анна Семенович похвалилася своїми апетитними формами у відвертому вбранні.

Пікантною фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Семенович Instagram @ann_semenovich

Так, на фото Семенович позує в ефектній червоній сукні. Однак головним акцентом вбрання став екстремальний виріз, який підкреслив пишне декольте артистки.

"Коли життя повертається до тебе заднім місцем – покажи йому свої зуби в широкій посмішці і воно не втримається", – так підписала спокусливий кадр Семенович.

Шанувальники вже традиційно не змогли залишитися байдужими, побачивши спокусливе фото Анни, і засипали її компліментами:

"Ви така прекрасна", "Королева! Ви красива, розкішна, ще й розумна", "Ви – богиня! Це і є справжня жінка", "Красива і сексуальна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережу потрапили нові фото Анни Семенович, на яких у зірки проглядається потрійне підборіддя, а також живіт.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся