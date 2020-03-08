Російський гуморист і продюсер Семен Слєпаков записав саркастичну пісню до Міжнародного жіночого дня.

Пісню від імені дівчини, яка вимагає подарунків, походу в кіно і пропозиції від коханого, він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Росіянин надихнувся скандалом навколо фітнес-тренерки і учасниці конкурсу "Міс Томськ – 2013" Яни Данькової, яка "прославилася" після ролика, де вона била таксиста по плечу з криками "Вези мене, мерзото!". У пісні Слєпакова обігрується це звертання.

"Я вважаю, що до 8 Березня жінки повинні повідомляти чоловікам свої бажання найефективнішим способом, який всі ми нещодавно побачили", – сказав перед виконанням артист, натякаючи на вірусне відео з Даньковою.

Семен Слєпаков instagram.com/slepakovsemyon

"Привітай мене, мерзото!" "Вези мене, мерзото!" "Люби мене, мерзото!" "Одружися на мені, мерзото!" – співав гуморист. У фіналі ролика автор звернувся до дівчини з камерою: "Мерзото, ти зняла?"

Деякі користувачі назвали жарт надто грубим, проте більшість позитивно оцінила нову пісню.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський комік Гарік Харламов "розкрив таємницю" Льва Толстого, заявивши, що насправді письменник – це гуморист Семен Слєпаков.

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