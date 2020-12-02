Селена Гомес закрутила роман із відомим баскетболістом вперше після розставання з Бібером, – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація, що американська співачка 28-річна Селена Гомес закрутила роман із відомим гравцем НБА Джиммі Батлером.

Пару вже не раз бачили разом на публіці, пише The Sun.

За словами очевидців, нещодавно знаменитостей двічі застали на таємних побаченнях у Нью-Йорку.

"Схоже на побачення. Ми на 100% впевнені, що вони були там разом. Ми не можемо стверджувати, що це було саме побачення, але вони були разом", – повідомило джерело.

Нагадаємо, з 2011 по 2015 рік Гомес була у стосунках з Джастіном Бібером.

Потім вона почала зустрічатися з The Weeknd. Але через дев'ять місяців пара розсталася і співачка знову повернулася до свого колишнього коханого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська співачка Селена Гомес зізналася, що проходила лікування в психіатричній клініці, де їй поставили діагноз – біполярний розлад.