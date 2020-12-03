Селена Гомес, Джордж Клуні та інші: названо "Людей року 2020" за версією People

Відомий американський журнал People оприлюднив список знаменитостей, які отримали звання "Людина 2020 року". Видання розмістило фото кожного з них на обкладинках.

Так, в рейтинг потрапили такі зірки як співачка Селена Гомес, актор Джордж Клуні, актриса Реджина Кінг і головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі. Про це стало відомо на сайті журналу.

Селена Гомес

Згідно з виданням, у 2020 році співачка випустила третій студійний альбом Rare і стала ведучою кулінарного шоу Selena+Chef. Крім того, вона заснувала б'юті-бренд Rare Beauty, виділила 100 мільйонів доларів для підтримки психічного здоров'я американців, а також передала свою сторінку в соцмережі Instagram руху Black Lives Matter.

Селена Гомес People

Джордж Клуні

У 2020 році популярний актор активно підтримував захист прав людини і пожертвував понад один мільйон доларів на боротьбу з COVID-19, а також допомагав ліванським благодійним організаціям після смертельного вибуху в Бейруті.

Джордж Клуні People

Реджина Кінг

Американська актриса публічно закликала припинити свавілля поліції і підтримувати людей, які опинилися на межі бідності через пандемію COVID-19.

Реджина Кінг People

Ентоні Фаучі

Доктор Ентоні Фаучі став лікарем, якого Америка дуже потребувала у 2020 році, забезпечуючи постійне керівництво під час пандемії. Незважаючи на те, що знаменитість і його родина отримували смертельні погрози, він залишався на передовій, заспокоюючи людей у важкі часи своїм незламним здоровим глуздом.

Ентоні Фаучі People

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше база даних фільмів IMDb (Internet Movie Database) опублікувала рейтинг 10 найпопулярніших знаменитостей. Серед них опинилися Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Роббі та інші.