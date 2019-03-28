"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням

Українська телеведуча, зірка проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням. Так, вона позувала в синьому піджаку з глибоким декольте і прозорих шортах.

Шанувальникам артистки дуже сподобався знімок, який вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Користувачам мережі дуже сподобалось вбрання ведучої. Вони залишили десятки коментарів під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк викликала неоднозначну реакцію, показавши знімок у відвертій сукні, під яку не наділа нижню білизну. Через це шанувальники були збентежені, адже її груди буквально вивалювалися з одягу.

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