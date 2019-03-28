МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням

407Читати матеріал російською

Українська телеведуча, зірка проекту "Танці з зірками" Леся Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням. Так, вона позувала в синьому піджаку з глибоким декольте і прозорих шортах.

Шанувальникам артистки дуже сподобався знімок, який вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
Новини
Співав кантрі і працював гідом: зірка "Матриці" вразив мережу добрим вчинком
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням

Користувачам мережі дуже сподобалось вбрання ведучої. Вони залишили десятки коментарів під фото.

"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням
"Сексуально": Нікітюк вразила мережу відвертим вбранням

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікітюк викликала неоднозначну реакцію, показавши знімок у відвертій сукні, під яку не наділа нижню білизну. Через це шанувальники були збентежені, адже її груди буквально вивалювалися з одягу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки