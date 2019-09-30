"Сексуально й спокусливо!" Кот і Мішина завели мережу відвертим виступом на шоу "Танці з зірками"

Під час шостого ефіру шоу "Танці з зірками" акторка Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот розбурхали глядачів сексуальним танцем.

Вони виконали джаз під пісню "Cell Block Tango", яка є саундтреком до фільму "Чикаго". Відео розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube.

На паркет Мішина вийшла в короткому вбранні, а Кот оголив торс і вдягнув шкіряні штани. Всі судді шоу були в захваті від їхнього танцю.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

У результаті виступ оцінили максимальною кількістю балів – 30.

"Якби я була дружиною Кота, я б теж ревнувала. Багато пристрасті", "Парад фривольності. Ой ризикують хлопці. Але нарешті ми дочекалися змін. Яскраві образи й ефектна акторська гра", "Дуже пристрасно", "Дуже сексуально і спокусливо", "Потенційні переможці", – коментують прихильники.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі киплять пристрасті навколо шостого ефіру шоу "Танці з зірками". Так, багатьом шанувальникам не сподобалося, що за підсумками глядацького голосування проєкт покинули DZIDZIO та Яна Цибульська.

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