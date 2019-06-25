Сексуальна внучка Ротару показала свого хлопця: хто він

Внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і артистка Соня Євдокименко показала свого ймовірного бойфренда. Ним виявився француз Марко Дюмен.

Молодий чоловік закінчив лондонський заклад European Business School, а також захоплюється мистецтвом. Фото пара розмістила в соціальній мережі Instagram.

Соня Євдокименко instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, що Дюмен часто ділиться спільними фото з Євдокименко. Крім того, хлопець був присутній на святкуванні дня народження Софії в травні.

Іnstagram.com/rusevdokimenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка народної артистки України Софії Ротару, модель Соня Євдокименко виклала в мережу оголене фото, що розлютило багатьох користувачів.

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