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Сексуальна внучка Ротару показала свого хлопця: хто він

1.6тЧитати матеріал російською

Внучка відомої співачки і народної артистки України Софії Ротару, модель і артистка Соня Євдокименко показала свого ймовірного бойфренда. Ним виявився француз Марко Дюмен.

Молодий чоловік закінчив лондонський заклад European Business School, а також захоплюється мистецтвом. Фото пара розмістила в соціальній мережі Instagram.

Соня Євдокименко

Соня Євдокименко

instagram.com/iamsofiaeve

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Зазначимо, що Дюмен часто ділиться спільними фото з Євдокименко. Крім того, хлопець був присутній на святкуванні дня народження Софії в травні.

Сексуальна внучка Ротару показала свого хлопця: хто він

Іnstagram.com/rusevdokimenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше внучка народної артистки України Софії Ротару, модель Соня Євдокименко виклала в мережу оголене фото, що розлютило багатьох користувачів.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Софія Ротару
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