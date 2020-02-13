Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала у білизні, демонструючи сексуальні форми.
Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/badgalriri
"Будь моїм", - написала під знімком співачка.
Зазначимо, співачка часто ділиться відвертими знімками на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.
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