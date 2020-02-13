Головна Новини
13 лютого • оновлено в 20:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

1.1т
Читати матеріал російською

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала у білизні, демонструючи сексуальні форми.

Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

instagram.com/badgalriri

Новини
Не ворушиться губа: Пугачова розбурхала мережу зовнішнім виглядом після невдалої пластики
"Будь моїм", - написала під знімком співачка.

Be mine, bih. #XXSavageX

Публікація від badgalriri (@badgalriri)

Зазначимо, співачка часто ділиться відвертими знімками на своїй сторінці в Instagram.

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

instagram.com/badgalriri

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

instagram.com/badgalriri

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

instagram.com/badgalriri

Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

instagram.com/badgalriri

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
В каком месте она сексуальная?????тем что черная?ну фигура таких у нас миллионы а на лицо она никакая причем полностью никакая)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги