Сексуальна Ріанна показала фігуру в білизні: яскраве фото

Популярна американська поп-співачка Ріанна поділилася з шанувальниками відвертим фото. На ньому вона позувала у білизні, демонструючи сексуальні форми.

Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/badgalriri

"Будь моїм", - написала під знімком співачка.

Зазначимо, співачка часто ділиться відвертими знімками на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/badgalriri

instagram.com/badgalriri

instagram.com/badgalriri

instagram.com/badgalriri

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ріанна показала відверті знімки в короткій сукні з дуже глибоким декольте.

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