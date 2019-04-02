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"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу

1.9тЧитати матеріал російською

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro порадувала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позувала без білизни прикриваючись великою білою ковдрою.

Користувачам мережі дуже сподобався знімок артистки. Вони назвали її "гарячою" і "сексуальною". Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу

До релізу мого першого сольного альбому залишилося 3 дні ... Дуже чекаю цього моменту))) Якщо чесно, я трохи хвилююся. Адже я трансформувала і помістила себе в цей альбом. Кожна пісня – це гола я, в різні проміжки часу і в різних станах ... І ця музика чекає свого времені💕4 квітня ..... Тому не можу відкрити її зараз. Хіба тільки зовсім небагато ... Побачимося сьогодні о 17:00 на RU TV в програмі "Тема"? Може, дам вам підказку))) Ловіть натяки і 💋💋💋💋💋 До речі, хто з Лапусь буде на моїй автограф-сесії в Європейський в Москві?)) #Molly

Публікація від MOLLY (@serebro_official)

"Оля дуже гаряча", "Бомба", "Ти супер, крихітко", "Гола?", "Зірка", "Як може людина в усьому виглядати прекрасно?", "Чарівність", "Красиво і казково сексуально", - пишуть в мережі.

"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу
"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу

Зазначимо, що Серябкіна часто показує шанувальникам відверті фото.

Напевно, це перший мій кліп, під яким я не читаю коменти, знаючи, що кожен побачить тут те, що хоче бачити. Я повністю, на 100 довіряю вам і впевнена, що ви не скажете зайвого і не знайдете прихований сенс там, де його і не могло бути ... Для мене це відео перш за все про основне, що змушує мене жити і писати. Любов, кохання. Дружба. Я нічого не роблю просто так і навіть ці кадри - невипадковий набір красивих локацій ... Не хочу розбирати докладно метафори - просто подивіться кліп кілька разів і дійдете самі. Вся суть для мене в тому, що любов - та ж стихія. Те, як я маневрує з спеки в холод. Від води до снігу. Також змінюються і почуття. Для мене любов не може бути статичною, завжди має штормити. І я вірю в подвійність. Мені цікаво, який кадр вам понра найбільше? Який момент улюблений? Чек посилання в закрепах у мене. Пишіть тут все, що думаєте ... тут буду читати. #molly # потомучтолюбовь # ❤️

Публікація від MOLLY (@serebro_official)

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

Кому "Холостяк" віддасть своє серце - читай в нашому Instagram!

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