"Сексуальна": оголена співачка з РФ розбурхала мережу

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro порадувала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позувала без білизни прикриваючись великою білою ковдрою.

Користувачам мережі дуже сподобався знімок артистки. Вони назвали її "гарячою" і "сексуальною". Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Оля дуже гаряча", "Бомба", "Ти супер, крихітко", "Гола?", "Зірка", "Як може людина в усьому виглядати прекрасно?", "Чарівність", "Красиво і казково сексуально", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Серябкіна часто показує шанувальникам відверті фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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