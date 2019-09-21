Головна Новини
22 вересня • оновлено в 02:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Сексуальна модель-"копія" Кардаш'ян блиснула величезними грудьми в крихітному купальнику

721 Читати матеріал російською

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, викликала захват фанів гарячими знімками.

Зірка позувала біля басейну у відвертому купальнику з бретельками із ланцюга, який майже не приховував величезні груди. Образ доповнив шарф із бахромою, зав'язаний навколо талії.

Демі Роуз у відвертому купальнику

Демі Роуз у відвертому купальнику

instagram / demirosemawby

На другому фото Роуз кокетливо позує на піску в червоному бікіні. Варто відзначити, що в настільки відкритому купальнику тіло може придбати досить пікантний загар. Образ Демі доповнила червоною квіткою.

Новини
"Ідеальна жінка!" Седокова показала пишні груди і викликала ажіотаж у мережі
Демі Роуз в червоному купальнику

Демі Роуз в червоному купальнику

instagram / demirosemawby

Обидва знімки дуже сподобалися шанувальникам, які назвали супермодель "гарячою" і "королевою". Кадри отримали по 400 тисяч відміток "подобається".

Демі Роуз

Демі Роуз

instagram / demirosemawby /

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Роуз порадувала шанувальників гарячими знімками в бікіні, позуючи в воді.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Особа
Демі Роуз
Теги
шоу-бизнес модель фотосессія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Букет Красивый
Букет Красивый
Она без купальника более чем трахабельна
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel