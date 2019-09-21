Сексуальна модель-"копія" Кардаш'ян блиснула величезними грудьми в крихітному купальнику

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, викликала захват фанів гарячими знімками.

Зірка позувала біля басейну у відвертому купальнику з бретельками із ланцюга, який майже не приховував величезні груди. Образ доповнив шарф із бахромою, зав'язаний навколо талії.

Демі Роуз у відвертому купальнику instagram / demirosemawby

На другому фото Роуз кокетливо позує на піску в червоному бікіні. Варто відзначити, що в настільки відкритому купальнику тіло може придбати досить пікантний загар. Образ Демі доповнила червоною квіткою.

Демі Роуз в червоному купальнику instagram / demirosemawby

Обидва знімки дуже сподобалися шанувальникам, які назвали супермодель "гарячою" і "королевою". Кадри отримали по 400 тисяч відміток "подобається".

Демі Роуз instagram / demirosemawby /

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Роуз порадувала шанувальників гарячими знімками в бікіні, позуючи в воді.

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