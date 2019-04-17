"Сексуальна": Каменських завела мережу яскравим фото

Українська поп-діва Настя Каменських завела мережу новим барвистим фото. На ньому вона позує в сукні з глибоким декольте прикривши обличчя рукою.

Шанувальники артистки зазначили, що співачка чудово виглядає. Фото Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/kamenskux

"Шикарна", "Ви просто супер", "Красуня", "Ти гарна", "Така сексуальна красуня", "Нереально круто", "Бомба", — пишуть шанувальники артистки.

Зазначимо, що співачка часто балує своїх фоловерів відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських показала шанувальникам розкішне тіло в прозорій мереживній білизні.

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