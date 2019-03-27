Сексуальна Кайлі Дженнер викликала фурор рідкісним фото без макіяжу

Американська супермодель Кайлі Дженнер, визнана нещодавно наймолодшою мільярдеркою в світі, викликала захват своїх шанувальників в Instagram рідкісним фото без макіяжу.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок із спальні, на якому зображена без звичного мейкапу, зачіски та ефектною одягу. Всього за добу фото зібрало 5,5 млн лайків.

"Шкіра", - коротко прокоментувала свій пост Дженнер. Цілком ймовірно, що опубліковане фото стало своєрідною відповіддю на часті прохання фоловерів "показати себе справжньою".

Пост моделі викликав хвилю захоплення: "Я завжди говорила, що вона неймовірна красуня", "Оце я розумію", "Шикарна", "Так набагато краще. Ви чарівна", - вказали під знімком Дженнер.

Всього в дискусіях взяли участь майже 100 тис. користувачів мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Кайлі потрапила до списку Forbes, як наймолодша self-made підприємниця і прикрасила обкладинку серпневого номера журналу.

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