МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Сексуальна Кайлі Дженнер викликала фурор рідкісним фото без макіяжу

1.5тЧитати матеріал російською

Американська супермодель Кайлі Дженнер, визнана нещодавно наймолодшою мільярдеркою в світі, викликала захват своїх шанувальників в Instagram рідкісним фото без макіяжу.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала знімок із спальні, на якому зображена без звичного мейкапу, зачіски та ефектною одягу. Всього за добу фото зібрало 5,5 млн лайків.

skin ✨

Публікація від Kylie (@kyliejenner)

"Шкіра", - коротко прокоментувала свій пост Дженнер. Цілком ймовірно, що опубліковане фото стало своєрідною відповіддю на часті прохання фоловерів "показати себе справжньою".

Новини
Кендалл Дженнер з'явилася у "голому" вбранні на British Fashion Awards

Пост моделі викликав хвилю захоплення: "Я завжди говорила, що вона неймовірна красуня", "Оце я розумію", "Шикарна", "Так набагато краще. Ви чарівна", - вказали під знімком Дженнер.

🖤 @interview_de @morellibrothers

Публікація від Kylie (@kyliejenner)

Всього в дискусіях взяли участь майже 100 тис. користувачів мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Кайлі потрапила до списку Forbes, як наймолодша self-made підприємниця і прикрасила обкладинку серпневого номера журналу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Кайлі Дженнер
Теги
модельInstagramсоцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки