"Сексуальна фігурка!" Кароль розбурхала мережу фото без білизни

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників фото без білизни. На чорно-білому знімку вона позувала в футболці, демонструючи шикарне тіло.
Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Фоловери артистки залишили їй сотні компліментів.
"Приголомшлива, чарівна, красива фотографія. Сексуальна фігурка", "Така ніжна", "Мурашки по шкірі", "Яка ти красива", "Тіна, ти сама чарівність", "Нереальна", "Затуманила мій розум", - пишуть в мережі.
Зазначимо, що Кароль часто радує шанувальників пікантними фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль блиснула пишними грудьми в короткому топі без нижньої білизни, викликавши у фанатів запаморочення.
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