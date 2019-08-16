"Сексуальна фігурка!" Кароль розбурхала мережу фото без білизни

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників фото без білизни. На чорно-білому знімку вона позувала в футболці, демонструючи шикарне тіло.

Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Фоловери артистки залишили їй сотні компліментів.

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"Приголомшлива, чарівна, красива фотографія. Сексуальна фігурка", "Така ніжна", "Мурашки по шкірі", "Яка ти красива", "Тіна, ти сама чарівність", "Нереальна", "Затуманила мій розум", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Кароль часто радує шанувальників пікантними фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль блиснула пишними грудьми в короткому топі без нижньої білизни, викликавши у фанатів запаморочення.

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