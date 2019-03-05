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Сексуальна Демі Роуз вразила фанів гарячими знімками в бікіні

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Популярна британська супермодель Демі Роуз, відома завдяки таблоїдам як "копія Кім Кардаш'ян", вразила фанів гарячими знімками в бікіні.

На особистій сторінці в Instagram 23-річна модель згадала, як проводила відпустку в Таїланді. На одному з фото Роуз показалася у фіолетовому латексному купальнику, який підкреслив її пишні форми.

"Запишіть мій номер у свою Моторолу", - пожартувала під знімком модель.

Менш ніж за добу фотографія Демі Роуз зібрала майже 300 тис. лайків. У коментарях фоловери моделі не приховували захоплення.

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"Богиня", "Ідеальна жінка", "Ні разу не зустрічав нічого подібного, ти просто космос", "Неймовірно сексуальна", "Груди - мрія", - відзначили під знімками британки.

🌊 @ ger.arte

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Lost in paradise 🏝

Публікація від Demi Rose (@demirosemawby)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модель Демі Роуз спантеличила фанатів пікантним відеороликом. На відео дівчина спокусливо пила з пляшки, що викликало у багатьох користувачів доволі неоднозначні асоціації з еротичним підтекстом.

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Особа
Демі Роуз
Тег
модель
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