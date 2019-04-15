"Сексуальна!" 42-річна зірка "Кварталу" засвітила груди в пікантній фотосесії

Актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила мережу сексуальним фото.

Так, зірка позувала на камеру в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками в зоні декольте, у такий спосіб засвітивши груди. Знімок був опублікований на офіційній сторінці студії в Instagram.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від знімка, на якому зображена Кравець. Вони засипали її компліментами.

"Чарівна", "Сексуальна", "Принцеса", "Як молоде вино, з кожним днем все краща", "Класна", — прокоментували публікацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила публіку сміливим вечірнім образом. Так, артистка позувала на камеру в повністю прозорій сукні, яка сексуально оголила її тіло.

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