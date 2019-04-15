"Сексуальна!" 42-річна зірка "Кварталу" засвітила груди в пікантній фотосесії

Актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила мережу сексуальним фото.
Так, зірка позувала на камеру в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками в зоні декольте, у такий спосіб засвітивши груди. Знімок був опублікований на офіційній сторінці студії в Instagram.
5-й ювілейний сезон Ліги Сміху відкрито! Було смішно, яскраво і часом досить несподівано! Рік обіцяє бути цікавим і багатим на нові формати, особи, рішення і членів жюрі😉. Сьогодні побувала в ролі члена жюрі- джокера в плаття під назвою "50 відтінків сірого" - неймовірно ніжному і затишному від @thecoat_official. Спасибі всім. Це любов. ♥ ️
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від знімка, на якому зображена Кравець. Вони засипали її компліментами.
"Чарівна", "Сексуальна", "Принцеса", "Як молоде вино, з кожним днем все краща", "Класна", — прокоментували публікацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса студії "Квартал 95", 42-річна Олена Кравець вразила публіку сміливим вечірнім образом. Так, артистка позувала на камеру в повністю прозорій сукні, яка сексуально оголила її тіло.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал