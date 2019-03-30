Сексу немає: Тодоренко заявила про проблеми з Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що після народження дитини не виконує подружній обов'язок.

Про це вона розповіла в ефірі шоу "П'ятниця з Регіною" співачці, екс-учасниці гурту "ВІА Гра" Анні Седоковій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Коли ти народила і тобі здається, що ти святий. Все в світі навколо рожеве, таке пухнасте і біле. І ти як Мадонна з дитиною. Який чоловік? Який секс взагалі? Як не забути про це? Як собі нагадати", — запитала Тодоренко у Седокової.

Регіна Тодоренко і Анна Седокова скріншот

Співачка порадила читати листи, які пишуть Владу Топалову шанувальниці, що допоможе мотивувати її на виконання своїх обов'язків. На що телеведуча зізналася, що має пароль від його Instagram.

"Іноді я читаю, що пишуть йому жінки. Мотивує, я зрозуміла про що ти. Я хочу швидше виконати подружній обов'язок. Все, давай вийдемо швиденько і я пішла", – пожартувала Регіна і вийшла з кімнати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 роки від співака Влада Топалова.

Через більш, ніж два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.

Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що підкосив робочий графік.

В результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде і далі працювати в такому темпі.

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