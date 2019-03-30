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Сексу немає: Тодоренко заявила про проблеми з Топаловим

3.1тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко зізналася, що після народження дитини не виконує подружній обов'язок.

Про це вона розповіла в ефірі шоу "П'ятниця з Регіною" співачці, екс-учасниці гурту "ВІА Гра" Анні Седоковій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Коли ти народила і тобі здається, що ти святий. Все в світі навколо рожеве, таке пухнасте і біле. І ти як Мадонна з дитиною. Який чоловік? Який секс взагалі? Як не забути про це? Як собі нагадати", — запитала Тодоренко у Седокової.

Регіна Тодоренко і Анна Седокова

Регіна Тодоренко і Анна Седокова

скріншот

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Співачка порадила читати листи, які пишуть Владу Топалову шанувальниці, що допоможе мотивувати її на виконання своїх обов'язків. На що телеведуча зізналася, що має пароль від його Instagram.

"Іноді я читаю, що пишуть йому жінки. Мотивує, я зрозуміла про що ти. Я хочу швидше виконати подружній обов'язок. Все, давай вийдемо швиденько і я пішла", – пожартувала Регіна і вийшла з кімнати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад ТопаловАнна Сєдокова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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