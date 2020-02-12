"Сексу не було": екснаречена Козловського висловилася про його орієнтацію. Співак відповів

Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай поділилася інтимними подробицями життя з музикантом. Так, вона заявила про те, що чоловік скупився на подарунки.

Сам артист назвав висловлювання дівчини "дешевим піаром" і зазначив, що не має наміру звертати на це увагу, пише "ТСН".

Раміна і Віталій Козловський

За словами дівчини, всі гроші, подаровані на весілля, Козловський планував забрати собі.

"Я вкладаю гроші, тому давай з тобою напишемо список, хто які подарунки забирає. Якщо мої гості дарують щось дівоче, то це тобі. Якщо гроші - це мені". Плюс він мені сказав, що у нього більш заможні друзі, ніж у мене. І це буде справедливо. Я це сказала мамі, і вона відповіла, що не прийде ні на яке весілля. Ось в цей момент я зрозуміла, що щось пішло не так", - відверто розповіла ведуча.

Раміна і Віталій Козловський

"Все, що між нами було — це була гра з мого боку. Тому що коли я тебе цілував, коли робив тобі пропозицію, я робив це наперекір дівчині, з якою я тривалий час разом. І я знайшов тебе, щоб її позлити", - так сказав Віталій Раміні по її словам.

Також, вона прокоментувала чутки про нетрадиційну орієнтацію Козловського.

"Що я скажу — сексу у нас не було. Нетрадиційної він орієнтації чи ні - я не бачила", - також заявила Раміна.

Раміна і Віталій Козловський

Співак не залишився в стороні і відповів на висловлювання колишньої нареченої.

"Hе вважаю достойним навіть звертати на це увагу. По-перше, в минулому це був мій вибір, і зараз говорити про свій власний вибір погано - це не поважати себе. По-друге, я зараз не самотній. І копатися у стосунках, які я залишив у далекому минулому - означає не поважати своє особисте життя сьогодні. Мої пріоритети зараз: займатися своєю творчістю, будувати плани і жити так, щоб мої батьки, моя кохана, і в майбутньому - мої діти почувалися зі мною впевнено, як за кам’яною стіною. І були захищені від усякого бруду. Для цього я докладатиму максимум зусиль. А чийсь дешевий піар, плітки і перевертання "брудної білизни" - не мій пріоритет. Мені це не цікаво", - сказав Козловський.

Віталій Козловський

Як раніше писав OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай висміяла ніжності свого колишнього коханого з молодою українською моделлю. Козловський похвалився в мережі знімками з дівчиною, які з іронією прокоментувала його колишня.

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