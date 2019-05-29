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"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

2.1тЧитати матеріал російською

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, поділилася з шанувальниками спокусливим знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в сірій кофті з дуже глибоким декольте, та ще й без білизни. Свій образ Лорак доповнила штанами кавового кольору і туфлями.

"Твоя увага безцінна. Моя любов нескінченна", — лаконічно підписала знімок співачка.

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак засвітила пишні груди

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак засвітила пишні груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що фото "занадто вульгарне".

"Груди напоказ — жах", "Не розумію, навіщо виставляти такі фото? Може я відстала від життя? Груди без бюстгальтера — це нова мода така?", "Тобі не пасує вульгарність — це не твоє", "Сексу хочеш? Тому що по-іншому це вульгарне фото не описати", — прокоментували люди.

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми
"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ані Лорак, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак засвітила груди

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак в спокусливому купальнику

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Чуттєва Ані Лорак

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак в спокусливому купальнику

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак в халаті

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Ані Лорак в пікантній сукні

Фото з Instagram

"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Спокуслива Ані Лорак

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак викликала хвилю критики в мережі новим фото. Так, користувачі Instagram звинуватили співачку в надмірній любові до фотошопу.

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Автор
Ані ЛоракАні Лорак
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