"Сексу хочеш?" Ані Лорак оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, поділилася з шанувальниками спокусливим знімком. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в сірій кофті з дуже глибоким декольте, та ще й без білизни. Свій образ Лорак доповнила штанами кавового кольору і туфлями.

"Твоя увага безцінна. Моя любов нескінченна", — лаконічно підписала знімок співачка.

Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак засвітила пишні груди Фото з Instagram

Ані Лорак засвітила пишні груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що фото "занадто вульгарне".

"Груди напоказ — жах", "Не розумію, навіщо виставляти такі фото? Може я відстала від життя? Груди без бюстгальтера — це нова мода така?", "Тобі не пасує вульгарність — це не твоє", "Сексу хочеш? Тому що по-іншому це вульгарне фото не описати", — прокоментували люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ані Лорак, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Ані Лорак засвітила груди Фото з Instagram

Ані Лорак сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ані Лорак в спокусливому купальнику Фото з Instagram

Чуттєва Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак в спокусливому купальнику Фото з Instagram

Ані Лорак в халаті Фото з Instagram

Ані Лорак в пікантній сукні Фото з Instagram

Спокуслива Ані Лорак Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак викликала хвилю критики в мережі новим фото. Так, користувачі Instagram звинуватили співачку в надмірній любові до фотошопу.

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