"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Українську співачку Віру Брежнєву, яка переїхала жити до Росії, розкритикували в мережі через нові відверті фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з подругою в спокусливому чорному боді.

"Той випадок, коли у хорошої людини й душа красива! А сьогодні у власниці цієї красивої душі день народження! Пишаюся, люблю, обожнюю наш час разом і надсилаю поцілунки туди, де ти зараз. Хоча там, як завжди "стільки справ", — написала Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва з подругою Фото з Instagram

Віра Брежнєва з подругою Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони написали багато негативних коментарів.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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