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2 вересня • оновлено в 11:30
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"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

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Українську співачку Віру Брежнєву, яка переїхала жити до Росії, розкритикували в мережі через нові відверті фото.

Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з подругою в спокусливому чорному боді.

"Той випадок, коли у хорошої людини й душа красива! А сьогодні у власниці цієї красивої душі день народження! Пишаюся, люблю, обожнюю наш час разом і надсилаю поцілунки туди, де ти зараз. Хоча там, як завжди "стільки справ", — написала Брежнєва.

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва з подругою

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва з подругою

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони написали багато негативних коментарів.

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото
"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва засвітила груди

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Напівоголена Віра Брежнєва

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Спокуслива Віра Брежнєва

Фото з Instagram

"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Віра Брежнєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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Особа
Віра Брежнєва
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