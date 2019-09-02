"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Українську співачку Віру Брежнєву, яка переїхала жити до Росії, розкритикували в мережі через нові відверті фото.
Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала разом з подругою в спокусливому чорному боді.
"Той випадок, коли у хорошої людини й душа красива! А сьогодні у власниці цієї красивої душі день народження! Пишаюся, люблю, обожнюю наш час разом і надсилаю поцілунки туди, де ти зараз. Хоча там, як завжди "стільки справ", — написала Брежнєва.
Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва з подругою
Фото з Instagram
Віра Брежнєва з подругою
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію співачки. Вони написали багато негативних коментарів.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Віра Брежнєва засвітила груди
Фото з Instagram
Віра Брежнєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Віра Брежнєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівоголена Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Спокуслива Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.
Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.
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