''Сексистська несправедливість'': Полякова поділилася незвичайним бажанням на Новий рік

Українська співачка Оля Полякова поділилася незвичайним бажанням на Новий рік. Вона заявила, що хоче щоб винайшли "пігулку молодості для жінок".

Полякова зазначила, що вік чоловіка не такий важливий, як вік жінки. Про це пише видання Вести.

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"Я мрію, щоб придумали пігулку молодості для жінок. Чому не для чоловіків? Вік для чоловіка не такий важливий. Вони красені в будь-якому віці. Чоловік може дозволити собі виглядати як завгодно. А жінка – не може. Ось у цьому така жахлива сексистська несправедливість! Напевно, нам має бути все одно, і ми могли б плювати на свій зовнішній вигляд, але ми повинні бути свіжі, як троянди, стрункі, як кипариси, і, звичайно ж, це величезна праця. І хотілося б, щоб це не коштувало так дорого і не вимагало стількох зусиль! Просто з'їла якусь пігулку – і все: свіжа і молода!", – каже Співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, що трапився із нею за декілька годин до корпоративу. Співачка отримала травму і опинилася у лікарні