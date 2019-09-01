"Сексі": мокра солістка KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька поділилася з шанувальниками пікантним фото в басейні.

Мокра зірка позувала в купальнику, вилазячи з води, а відповідний знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Занадто крута для школи", – підписала Зарицька на честь Дня знань, зрадівши, що більше не доводиться ходити до навчального закладу.

Мокра Олександра Зарицька instagram /kazka.band

Шанувальники співачки були в захваті від фото без одягу. "Ти гарна й сексі", "Окуляри казкові", "Гарно", "Реально крута", – написали в коментарях.

Олександра Зарицька instagram /kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицькій виповнилося 27 років. Ми зібрали для читачів пікантні фото співачки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram