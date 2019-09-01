"Сексі": мокра солістка KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька поділилася з шанувальниками пікантним фото в басейні.
Мокра зірка позувала в купальнику, вилазячи з води, а відповідний знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Занадто крута для школи", – підписала Зарицька на честь Дня знань, зрадівши, що більше не доводиться ходити до навчального закладу.
Мокра Олександра Зарицька
instagram /kazka.band
Шанувальники співачки були в захваті від фото без одягу. "Ти гарна й сексі", "Окуляри казкові", "Гарно", "Реально крута", – написали в коментарях.
Олександра Зарицька
instagram /kazka.band
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицькій виповнилося 27 років. Ми зібрали для читачів пікантні фото співачки.
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