Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Сексі": мокра солістка KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

932 Читати матеріал російською

Солістка гурту KAZKA Саша Зарицька поділилася з шанувальниками пікантним фото в басейні.

Мокра зірка позувала в купальнику, вилазячи з води, а відповідний знімок опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Занадто крута для школи", – підписала Зарицька на честь Дня знань, зрадівши, що більше не доводиться ходити до навчального закладу.

Мокра Олександра Зарицька

Мокра Олександра Зарицька

instagram /kazka.band

Новини
"Захоплююся тобою, крихітко": Потап похвалився фото Каменських у панчохах

Шанувальники співачки були в захваті від фото без одягу. "Ти гарна й сексі", "Окуляри казкові", "Гарно", "Реально крута", – написали в коментарях.

"Сексі": мокра солістка KAZKA розбурхала мережу пікантним фото
"Сексі": мокра солістка KAZKA розбурхала мережу пікантним фото

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

instagram /kazka.band

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицькій виповнилося 27 років. Ми зібрали для читачів пікантні фото співачки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Саша Зарицька
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...