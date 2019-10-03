"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила шанувальників відвертим вбранням.
Так, вона з'явилася на церемонії вручення російської премії "ТЕФІ" в чорному міні-платті з величезними рукавами і квадратним декольте, засвітивши груди. Свій образ зірка доповнила чорними туфлями і прикрасами.
"Дякую всім, хто голосував за мене. І безмірне спасибі всій моїй аудиторії, яка радіє за мене і підтримує", — написала Тодоренко. Зазначимо, що вона стала переможницею в номінації "Ведучий ранкової програми".
Регіна Тодоренко
Фото з Instagram
Регіна Тодоренко на премії "ТЕФІ"
Фото з Instagram
Регіна Тодоренко у відвертій сукні
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Регіни. Вони засипали її компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.
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