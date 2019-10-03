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3 жовтня • оновлено в 10:09
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"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні

1.1т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила шанувальників відвертим вбранням.

Так, вона з'явилася на церемонії вручення російської премії "ТЕФІ" в чорному міні-платті з величезними рукавами і квадратним декольте, засвітивши груди. Свій образ зірка доповнила чорними туфлями і прикрасами.

"Дякую всім, хто голосував за мене. І безмірне спасибі всій моїй аудиторії, яка радіє за мене і підтримує", — написала Тодоренко. Зазначимо, що вона стала переможницею в номінації "Ведучий ранкової програми".

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Фото з Instagram

Регіна Тодоренко на премії "ТЕФІ"

Регіна Тодоренко на премії "ТЕФІ"

Фото з Instagram

Регіна Тодоренко у відвертій сукні

Регіна Тодоренко у відвертій сукні

Фото з Instagram

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"Російська Кардаш’ян" показала величезні груди: пікантне фото

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації Регіни. Вони засипали її компліментами.

"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні
"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні
"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні
"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні
"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні
"Сексі красуня": Тодоренко блиснула грудьми у відвертому вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на якому позувала в купальнику коралового кольору. Шанувальники заявили, що у неї шикарна фігура.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Регіна Тодоренко
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