"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантним знімком.
Зірка часто показує розкішну фігуру на фотографіях. Цього разу вона продемонструвала величезні груди в сукні, під якою не було білизни.
Також вона опублікувала фото, на якому позувала в светрі на тлі трейлера, показавши стрункі ноги. Шанувальники були в захваті від гарячих кадрів із Кароль.
Тіна Кароль показала пишні груди
сторіс
Кароль показала стрункі ноги
instagram / tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль розбурхала мережу знімком у білизні, позуючи на ліжку.
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