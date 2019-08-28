"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Зірка часто показує розкішну фігуру на фотографіях. Цього разу вона продемонструвала величезні груди в сукні, під якою не було білизни.

Також вона опублікувала фото, на якому позувала в светрі на тлі трейлера, показавши стрункі ноги. Шанувальники були в захваті від гарячих кадрів із Кароль.

Тіна Кароль показала пишні груди сторіс

Кароль показала стрункі ноги instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль розбурхала мережу знімком у білизні, позуючи на ліжку.

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