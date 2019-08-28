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"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми

5.4т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Зірка часто показує розкішну фігуру на фотографіях. Цього разу вона продемонструвала величезні груди в сукні, під якою не було білизни.

Також вона опублікувала фото, на якому позувала в светрі на тлі трейлера, показавши стрункі ноги. Шанувальники були в захваті від гарячих кадрів із Кароль.

Тіна Кароль показала пишні груди

Тіна Кароль показала пишні груди

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Кароль показала стрункі ноги

Кароль показала стрункі ноги

instagram / tina_karol

"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми
"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми
"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми
"Сексі!" Кароль без білизни розбурхала фанатів величезними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль розбурхала мережу знімком у білизні, позуючи на ліжку.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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