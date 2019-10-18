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18 жовтня • оновлено в 05:39
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"Сексі!" Дорофєєва завела мережу голими сідницями

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Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим пікантним кадром.

Так, на знімку, опублікованому в Instagram, зірка стоїть на сцені у відвертому боді та панчохах в сітку спиною до об'єктиву, демонструючи підтягнуті сідниці.

Пікантність кадру додає чорно-білий тон і зухвала стійка співачки перед колегою Позитивом (Олексій Завгородній).

Надя Дорофєєва у відвертому образі

Надя Дорофєєва у відвертому образі

instagram / nadyadorofeeva

Дорофєєва завела шанувальників відвертим концертним образом. У коментарях її засипали захопленими відгуками.

"Ааа, фотка! Надюша, удачі вам. Ви найкращі й завжди на висоті", "Фото вогонь", "Сексі", "Фотка шик", – відреагували користувачі.

"Сексі!" Дорофєєва завела мережу голими сідницями
"Сексі!" Дорофєєва завела мережу голими сідницями
"Сексі!" Дорофєєва завела мережу голими сідницями

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі.

Надя Дорофєєва в білизні

Надя Дорофєєва в білизні

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва на відпочинку

Надя Дорофєєва на відпочинку

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в купальнику

Надя Дорофєєва в купальнику

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва на пляжі

Надя Дорофєєва на пляжі

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва - пікантний образ

Надя Дорофєєва - пікантний образ

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва на зйомках в білизні

Надя Дорофєєва на зйомках в білизні

instagram / nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва - екстравагантний образ

Надя Дорофєєва - екстравагантний образ

instagram / nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Особа
Надія Дорофєєва
Теги
Краса шоу-бизнес концерт
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