"Сексі!" Дорофєєва завела мережу голими сідницями

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим пікантним кадром.
Так, на знімку, опублікованому в Instagram, зірка стоїть на сцені у відвертому боді та панчохах в сітку спиною до об'єктиву, демонструючи підтягнуті сідниці.
Пікантність кадру додає чорно-білий тон і зухвала стійка співачки перед колегою Позитивом (Олексій Завгородній).
Надя Дорофєєва у відвертому образі
instagram / nadyadorofeeva
Дорофєєва завела шанувальників відвертим концертним образом. У коментарях її засипали захопленими відгуками.
"Ааа, фотка! Надюша, удачі вам. Ви найкращі й завжди на висоті", "Фото вогонь", "Сексі", "Фотка шик", – відреагували користувачі.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі.
Надя Дорофєєва в білизні
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва на відпочинку
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в купальнику
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва на пляжі
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва - пікантний образ
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва на зйомках в білизні
instagram / nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва - екстравагантний образ
instagram / nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
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