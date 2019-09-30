"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", в шостому ефірі вразила шанувальників спокусливим образом.

Так, зірка вийшла на танцювальний паркет в чорній сукні з глибоким вирізом і розрізом від стегна. Відповідне фото і відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль на шоу "Танці з зірками" Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового образу Тіни. Вони засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль здивувала шанувальників незвичайним образом. Вона знялася у фільмі "Колишні", де постала брюнеткою з коротким волоссям.

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