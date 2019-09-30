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30 вересня • оновлено в 19:19
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"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою

17.2т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", в шостому ефірі вразила шанувальників спокусливим образом.

Так, зірка вийшла на танцювальний паркет в чорній сукні з глибоким вирізом і розрізом від стегна. Відповідне фото і відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Тіна Кароль на шоу

Тіна Кароль на шоу "Танці з зірками"

Фото з Instagram

Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового образу Тіни. Вони засипали її компліментами.

"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою
"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою
"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою
"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою
"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою
"Сексі, аж щелепа впала!" Кароль вразила мережу спокусливою фігурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль здивувала шанувальників незвичайним образом. Вона знялася у фільмі "Колишні", де постала брюнеткою з коротким волоссям.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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