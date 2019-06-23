"Сексі амазонка!" Никитюк блиснула грудьми в незвичайному місці та викликала ажіотаж

Українська телеведуча, зірка шоу "Хто зверху" Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі пікантним знімком, на якому продемонструвала пишні груди.

У спекотні літні дні вона вирушила на природу, де позувала в заростях очерету в топі з дуже глибоким декольте і спідниці вище колін, а фото опублікувала в Instagram.

"Україна. Літо", – коротко описала вона барвистий знімок, додавши хештег про те, що подорожує.

Шанувальники були в захваті від гарячого фото телезірки, адже в цьому вбранні вона виглядає дуже спокусливо і яскраво. Багато хто її навіть порівняв із русалкою через розпущене волосся, а також здивувалися, навіщо вона полізла в очерети.

"Бомбіссімо", "Заманює в очерети, знаємо ми таких", "Лесю, ти чого в очерети залізла", "П'явки, кругом п'явки", "Ви так мене надихаєте! На вас дивишся, і хочеться жити і радіти життю! Дякую вам", "Ого, русалка", "Амазонка", "Ну ти просто сексі", – відреагували численні шанувальники.

Леся Нікітюк Instagram @ lesia_nikituk

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк захопила мережу яскравим знімком в купальнику, який підкреслив її пишні груди.

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