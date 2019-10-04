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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала шанувальників спокусливим кадром

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Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", продовжила підкорювати шанувальників розкішним образом.

Практично через тиждень після ефіру зірка опублікувала новий знімок у спокусливій сукні з дуже глибоким декольте і розрізом на нозі від стегна.

Так, зірка позувала біля стіни, прийнявши сексуальну позу, показавши підтягнуту ногу. Кароль чуттєво відкрила рота, захопивши шанувальників інтимністю кадру.

Тіна Кароль у спокусливому образі

Тіна Кароль у спокусливому образі

instagram / tina_karol

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"Який секс", "Це секс у чистому вигляді", "Занадто гаряче стало", "О, ці ніжки", "Я закохалася", "Занадто хот", – відреагували шанувальники.

"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала шанувальників спокусливим кадром
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала шанувальників спокусливим кадром
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала шанувальників спокусливим кадром
Спокуслива Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль

instagram / tina_karol

Тіна Кароль з глибоким декольте

Тіна Кароль з глибоким декольте

instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кароль розбурхала мережу пікантним кадром у рожевому міні, продемонструвавши розкішні форми.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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