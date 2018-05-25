Секс-терорист: хто такий Харві Вайнштейн і кого він образив

Рішення американського продюсера Харві Вайнштейна здатися поліції, а також його арешт ще раз підтверджують прислів'я про те, що все таємне стає явним.

Історія з домаганнями може закінчитися для Вайнштейна довічним терміном.

OBOZREVATEL розповідає, хто такий Харві Вайнштейн і хто поскаржився на домаганія після багатьох років вимушеного мовчання.

Вайнштейн: великий бос, якого боялися

Харві Вайнштейн був співзасновником кінокомпанії Miramax Films, яка випустила сотні відомих фільмів, завдяки яким багато голлівудські актори стали справжніми зірками. До скандалу з домаганнями, який позбавив Вайнштейна доброго імені і великої частки доходів, він разом з братом був співвласником компанії The Weinstein Company.

Харві і Боб Вайнштейн

Також він був одним з найвпливовіших продюсерів Голлівуду. Фільми, створені за його участі, неодноразово завойовували премію "Оскар" в різних номінаціях, в тому числі як кращий фільм. Наприклад, Вайнштейн - лауреат премій "Оскар" і BAFTA за фільм "Закоханий Шекспір".

Харві Вайнштейн виріс в єврейській родині з Нью-Йорка. Крім нього в сім'ї була ще одна дитина - його молодший брат Боб, якого в жовтні 2017 року теж звинуватили в домаганнях і звільнили з компанії.

Скандал став активно обговорюватися, завдяки розслідуванню The New York Times. 5 жовтня 2017 року газета опублікувала інтерв'ю актриси Ешлі Джадд, в якому та розповіла про сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна.

Ешлі Джадд

Також правозахисник і син режисера Вуді Аллена Ронан Ферроу допоміг журналістам підготувати розслідування. До речі, спочатку Ферроу проводив дане розслідування для каналу NBC, але керівництво не наважилося випускати програму в ефір.

Гріхи продюсера роками не спливали в пресі, тому що Харві Вайнштейн наймав детективів, щоб шпигувати за актрисами, які могли пізніше звинуватити його в сексуальних домаганнях. Збирати компромат допомагали детективні компанії Kroll і Black Cube.

Після широкого розголосу звинувачень і звільнення від Харві Вайнштейна пішла дружина Джорджина Чапмен, яка жила з ним у шлюбі з 2007 року. Разом вони виховували двох дітей - 7-річну дочку і 4-річного сина.

Харві Вайнштейн і Джорджина Чапмен

В результаті скандалу набрала обертів кампанія #MeToo - цей популярний хештег, миттєво поширився в соціальних мережах, підкреслюючи засудження сексуального насильства і домагань. Вважається, що саме в цьому сенсі дана фраза вперше була використана громадським активістом Тараною Берк, а пізніше була популяризована актрисою Алісса Мілано, яка запропонувала жінкам ставити лайк і робити перепост, щоб поділитися своїм сумним досвідом

Кого образив Вайнштейн?

Як згадувалося вище, першою про домаганнях "відомого продюсера", не називаючи ім'я Вайнштейна, ще в 2015 році заявила актриса Ешлі Джадд ( "Амнезія", "Цілуючи дівчат" і "Подвійний прорахунок"). Знаменитість згадала, що, приїхала до Голлівуду, щоб обговорити з ним можливу співпрацю. Вона піднялася до нього в номер, де він запропонував їй масаж. Актриса відповіла відмовою, після чого втратила будь-які пропозиції від компанії Вайнштейна.

З домаганнями обвинуваченого зіткнулася і актриса Роуз МакГоуен. За її словами, продюсер також приставав до неї в номері готелю, однак пізніше залагодив конфлікт у позасудовому порядку.

Також про домаганнях пресі розповіла актриса Ромола Гарай. Вайнштейн домагався її, коли їй було 18 років. Ромола прийшла на "персональне інтерв'ю" до продюсера та після спільного прослуховування потрібно було особисте схвалення Харві по кандидатурі на певну роль.

Ромола Гарай

Тележурналістка і актриса Лорен Сівіан зізналася, що майже 10 років тому Харві Вайнштейн "зловив" її в холі ресторану, закритому від інших відвідувачів. Він нахилився, щоб поцілувати її, але Сівіан відповіла, що вона знаходиться в стосунках. Тоді Харві почав мастурбувати перед нею, поки не досяг оргазму. На наступний день продюсер зателефонував Лорен і сказав, що він добре провів час.

Актрисі Зої Брок довелося ховатися від Вайнштейна у ванній. За її словами, в свої 23 роки вона познайомилася з продюсером на Каннському кінофестивалі - він обманом відвіз її в готель, де також пішли наполегливі пропозиції зробити дівчині масаж.

Дочки режисера Даріо Ардженто, актрисі Азії Ардженто не вдалося уникнути орального сексу з продюсером. Сьогодні ж актриса зізнається, що звинувачує себе за недостатню сміливість відбиватися від Вайнштейна.

Актриса Люсія Еванс розповіла журналістам, що продюсер запросив її до себе в офіс, нібито на зустріч, а потім розстебнув штани і змусив зайнятися з ним оральним сексом.

Актриса Ума Турман після довгого мовчання заявила, що в 90-х Вайнштейн запросив її в свій номер в лондонському готелі, де штовхнув її на ліжко і "спробував роздягтися".

ума Турман

Про негативний досвід спілкування розповіла і Анджеліна Джолі. "У мене був негативний досвід (роботи) з Харві Вайнштейн в молодості, і в результаті я вирішила більше ніколи не працювати з ним і застерігала тих, хто робив це. Таке ставлення до жінок в будь-якій сфері і в будь-якій країні неприпустимо", - говорилося в заяві Джолі, опублікованій у виданні New York Times.

Анджеліна Джолі

Актриса Гвінет Пелтроу заявила, що коли Вайнштейн затвердив її на головну роль у фільмі, він запросив її в своїй готельний номер, доторкнувся до неї руками і попросив зробити йому масаж в спальні.

Гвинет Пелтроу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Бред Пітт свого часу заступився за Гвінет Пелтроу. "У нас був один випадок в готельному номері. Харві попросив зробити йому масаж, а після накинувся на мене. Я була вражена. Про це я розповіла Бреду. А коли ми пізніше зустріли Вайнштейна на прем'єрі на Бродвеї, Пітт сказав:" Якщо ти коли -небудь змусиш її знову відчувати себе не комфортно, я вб'ю тебе", - розповіла актриса журналістам.