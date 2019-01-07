Секс-скандал із Кевіном Спейсі: суд оголосив рішення

Американський актор і кінорежисер Кевін Спейсі відкинув у суді звинувачення в сексуальних домаганнях до підлітка.

Як повідомляє La Repubblica, 7 січня зірка серіалу "Картковий будинок" з'явився в суді Массачусетсу, де розглядається справа.

Уточнюється, що під час слухань Спейсі не промовив ані слова і лише ще раз оголосив про свою невинність. Суддя оголосив акторові заборону на будь-які комунікації з імовірною жертвою, на що той лише кивнув.

Суддя призначив початок слухань на 4 березня. На прохання адвоката Спейсі Алана Джексона він дозволив актору не з'являтися на засіданні. Якщо за цей час він порушить закон, його можуть затримати на 90 днів без права звільнення під заставу.

У разі визнання Спейсі винним йому загрожує п'ять років в'язниці, а потім його ім'я занесуть в інформаційну базу даних про секс-злочинців.

Нагадаємо, що колишня ведуча Хізер Юнру звинуватила Спейсі в спробі згвалтування її сина, яка нібито сталася в липні 2016 року в одному з барів Нантакета. У квітні 2018 року прокуратура Лос-Анджелеса почала перевірку в зв'язку зі звинуваченнями в домаганнях.

Пізніше американський актор Ентоні Репп висунув Спейсі подібні звинувачення. Нібито зірка домагалася його близько 30 років тому, коли актор був неповнолітнім. Спейсі все заперечував, відповівши, що не пам'ятає такого інциденту. Більше того, він тоді зізнався в гомосексуальності.

3 листопада дев'ять осіб, які беруть участь у зйомках телесеріалу "Картковий будинок", заявили про сексуальні домагання з боку актора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через скандал довкола актора серіал хотіли закрити після шостого сезону, а в компанії Netflix висловили "глибоку стурбованість".