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Секс-скандал з Кевіном Спейсі несподівано було вирішено

7.1т Читати матеріал російською

З актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях. Прокуратура прийняла таке рішення "у зв'язку з відсутністю доступу до доказів, на яких будувалося звинувачення, а також недоступністю показань потерпілого".

Йдеться про мобільний телефон хлопця, який стверджував, що став жертвою актора, повідомляє CBS.

Секс-скандал з Кевіном Спейсі несподівано було вирішено

dw.com

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Потерпіла сторона заявляла, що апарат загублений і немає можливості віддати його на експертизу. З матеріалів справи випливало, що на телефоні було листування заявника з подругою, яке доводить провину Кевіна Спейсі.

Секс-скандал з Кевіном Спейсі несподівано було вирішено

Як раніше писав OBOZREVATEL, ведуча Хізер Юнру звинуватила Спейсі в спробі згвалтування її сина, яка нібито сталася в липні 2016 року. У квітні 2018 року прокуратура Лос-Анджелеса почала перевірку в зв'язку зі звинуваченнями. Пізніше американський актор Ентоні Репп висунув Спейсі подібні звинувачення, але актор спростував це і зізнався в гомосексуальності.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Кевін Спейсі
Місце
США
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