Секс-символи СРСР: як виглядали найпопулярніші акторки

Більшість радянських актрис володіли красою, яка була дана їм природою. Вони не вдавалися до послуг пластичних хірургів і не приховували свої недоліки за шарами косметики. Тим не менше, мільйони дівчат мріяли бути схожими на них, а мільйони чоловіків вважали цих жінок справжніми секс-символами.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найкрасивіших актрис часів СРСР.

Барбара Брильська

Народилася 29 травня 1941 року в селі Скотники біля Лодзі (Польща). Першою помітною роллю актриси стала Ева в фільмі "Потім настане тиша" (1966). Широка популярність прийшла до Барбари Брильської після виходу на екрани фільму Єжи Кавалеровича "Фараон". Найвідомішою роботою актриси став фільм "Іронія долі, або З легким паром".

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Анастасія Вертинська

Народилася 19 грудня 1944 року в Москві. У кіно дівчина потрапила в віці 15 років і відразу стала знаменитістю, зігравши у фільмі "Червоні вітрила".

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Еліна Бистрицька

Актриса народилася 4 квітня 1928 року в Києві. Дебютувала в кіно в 1950 році у фільмі "У мирні дні".

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Зінаїда Кирієнко

Народилася 9 липня 1933 року в Махачкалі. Першу роль в кіно зіграла ще студенткою-першокурсницею в новелі "Надія", поставленої її вчителем Сергієм Герасимовим.

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Людмила Чурсіна

Народилася 20 липня 1941 року в місті Сталінабаді Таджицької РСР. У 1961 році Людмила Чурсіна дебютувала в кіно в стрічці "Коли дерева були великими". Перша серйозна роль і велика робота була в "Донський повісті".

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Маргарита Терехова

Народилася 25 серпня 1942 року в місті Туринську Свердловської області. Її кінодебют відбувся в картині "Здрастуй, це я!". Культовими для неї стали фільми "Білоруський вокзал", "Собака на сіні" і "Три мушкетери".

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Світлана Світлична

Народилася 15 травня 1940 року в Ленінакані. Актриса здобула популярність, завдяки виконанню ролі Анни Сергіївни в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

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