Секс-символа СРСР Кондулайнен виписали з лікарні після інсульту

Секс-символа радянського кіно Олену Кондулайнен, яку раніше госпіталізували з інсультом, виписали з лікарні.

Про це розповів співробітник "Театра Луны", в якому виступає актриса, у розмові з кореспондентом "РІА Новини". Тепер знаменитість відновлюється після хвороби вдома.

62-річну Кондулайнен госпіталізували 24 липня з підозрою на інсульт. Актрисі стало погано в ресторані, її доставили в реанімацію. Пізніше повідомлялося, що знаменитість зламала руку в душі лікарні.

Кондулайнен в молодості kino.rambler.ru

Відзначимо, Олена Кондулайнен знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах. Актриса однією з перших в Союзі стала зніматися оголеною. Вона повністю роздяглася у фільмі "100 днів до наказу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Лєра Кудрявцева повідомила, що в її мами Олександри трапився інсульт в окупованому Криму.

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