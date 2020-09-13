Секс-символ "Танців з зірками" Цимбалюк зробив пропозицію коханій на шоу

Юля Ухіна Люди 23:30, 13.09.2020 Оновлено: 23:37, 13.09.2020

Український актор, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Чорний ворон" Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Тіні.

Такий романтичний вчинок артист вчинив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками", учасником якого він є. Зазначимо, що після свого виступу Цимбалюк взяв букет білих троянд із залу і запросив на сцену свою кохану. Після чого став на одне коліно і подарував їй каблучку.

Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй коханій на "Танцях з зірками"
Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй коханій на "Танцях з зірками"
Тарас Цимбалюк зробив пропозицію своїй коханій на "Танцях з зірками"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому випуску "Танців з зірками" за результатами оцінок суддів та глядацького голосування шоу залишили шоумен і ведучий Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова. Також більш детально про те, як пройшов другий ефір проекту – читайте тут.

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