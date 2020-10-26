Секс-символ СРСР Світлична звинуватила внучку і сина у спробі отруїти її

Секс-символ радянського кіно Світлана Світлична заявила, що син з дружиною та внучкою намагалися отруїти її, щоб роздобути квартиру в центрі Москви.

Про це 80-річна артистка повідомила в ефірі телеканалу НТВ. За словами Світличної, недавно її приходила провідувати внучка разом з незнайомими людьми, а після візиту вона знайшла у квартирі кульки ртуті й відчула різке нездужання.

"Мене покалічили – у мене тепер болить коліно, болить шия. І це було зроблено свідомо... У мене були моменти, коли я не розуміла – що ж я себе так погано почуваю. І навіть був блювотний стан. А потім я знайшла у квартирі кульки зі смертельно небезпечною ртуттю і відчула різке нездужання", – сказала актриса.

Світлана Світлична wikipedia.org

Світлична вирішила, що перепише свій заповіт, і родичам нічого не дістанеться. Близькі актриси поки ніяк не відреагували на її заяву.

Світлана Світлична зіграла в таких фільмах та серіалах, як "Богиня: Як я полюбила", "Діамантова рука", "Любити", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна".

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" dorognoe.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" в крадіжці. Актриса заявила, що вирішила розповісти телевізійникам про свій конфлікт з онукою та її пограбували у власній квартирі на 600 тисяч рублів.