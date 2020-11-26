Секс-символа СРСР Світличну госпіталізовано з інсультом

Юля Ухіна Люди 08:17, 26.11.2020 Оновлено: 08:46, 26.11.2020

Секс-символа радянського кіно Світлану Світличну госпіталізовано в одну з московських лікарень із інсультом.

Про це повідомляє Telegram-канал "НеМалахов". За словами інсайдерів, 80-річна артистка викликала швидку, відчувши головний біль, а також загальну слабкість. Лікарі діагностували у Світлани Опанасівни інсульт і відправили до лікарні.

Зараз зіркова пацієнтка перебуває під наглядом фахівців. Її стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Світлана Світлична
wikipedia.org

Дебют Світличної в кіно відбувся у 1959 році в картині "Колискова" Михайла Каліка. Крім того, актриса виконала одну з головних ролей у фільмі "Їм підкоряється небо" Тетяни Ліознової. Особливу популярність Світлична отримала завдяки ролі в комедії "Діамантова рука" Леоніда Гайдая. Також артистка зіграла в картинах "Герой нашого часу", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична заявила, що син із дружиною і внучкою намагалися отруїти її, щоб отримати квартиру в центрі Москви.

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