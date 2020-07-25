Секс-символ СРСР Олену Кондулайнен екстрено госпіталізували

Секс-символ радянського кіно Олена Кондулайнен госпіталізована з підозрою на інсульт.

Про це повідомляє "Московський комсомолець". За словами інсайдерів, актриса відчула себе погано в ресторані "Времена года" в ЦПКіВ ім. Горького, де проходив випускний вечір школярів. У неї з'явилися головний біль і порушення мови. Медиків Олені викликав офіціант.

Зазначається, що Кондулайнен відмовлялася їхати в лікарню, але медики наполягли на госпіталізації. Зараз вона перебуває в лікарні ім. Боткіна (Москва).

Олена Кондулайнен народилася у 1958 році. Вона знялася більш ніж у 40 фільмах і серіалах, серед них – "Сто днів до наказу", "Звіробій", "8 побачень" та "Інтерни". У 2002 році актриса удостоїлася звання заслуженої артистки РФ.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський актор Валерій Гаркалін потрапив в одну з московських лікарень зі рваними ранами обличчя та забоєм голови.