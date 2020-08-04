Секс-символ СРСР Кондулайнен, що перенесла інсульт, зламала руку в лікарні

Секс-символ радянського кіно Олена Кондулайнен, яку раніше госпіталізували з інсультом, зламала руку в душі лікарні.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда", з посиланням на співробітника "Театра Луны", в якому виступає актриса.

"Мовлення в Олени відновилася повністю. Процес одужання йде, але трапилася ще одна неприємність. Олена йшла в душ, оступилася, впала і зламала руку", – заявив співрозмовник видання, ім'я якого не розкривається.

Олена Кондулайнен, яка перенесла інсульт, зламала руку в лікарні (фото: Борис Кудрявов / Експрес газета)

Про госпіталізацію 62-річної Кондулайнен стало відомо 25 липня. Актрисі стало погано в ресторані, її доставили в реанімацію. Пізніше повідомлялося, що знаменитість перебуває в палаті інтенсивної терапії, у неї діагностували гостре порушення мозкового кровообігу й судинне ураження головного мозку.

Нагадаємо, Олена Кондулайнен народилася у 1958 році. Вона знялася більш ніж в 40 фільмах і серіалах, серед них – "Сто днів до наказу", "Звіробій", "8 побачень" й "Інтерни". У 2002 році актриса удостоїлася звання заслуженої артистки РФ.

Також зазначимо, Кондулайнен однією з перших в Союзі стала зніматися оголеною. Вона повністю роздяглася у фільмі "100 днів до наказу".

Кондулайнен у фільмі "100 днів до наказу" Газета. Ру

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