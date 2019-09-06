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8 вересня • оновлено в 11:58
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"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми

6.9т Читати матеріал російською

39-річна російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників черговим фото, на якому продемонструвала свої пишні груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми
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Чи не переймайся завчасно, ніхто не знає куди веде тебе Доля! Може саме там тебе чекає справжнє счастье🍀 Всім відмінною п'ятниці, ніж займетеся сьогодні ввечері? 😉👇🏼 Дякую за шикарну фотосесію в Пітері. Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official Продюсер зйомки @avrorashreder Платье @spiceryspb Капелюх @cocoshnick # анясеменовіч # пітер # співачка # провідна # красіваядевушка # позітівщікі❤️❤️❤️

Публікація від Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Шикарна", "Приголомшливий образ", "Ох, довгі стрункі ніжки які", "На фото прекрасно все", "Відфотошопили добре", "Жінка свято", "Секс-символ", - пишуть в мережі.

"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми
"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми
"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми
"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото. У мережі неоднозначно відреагували на артистку. На знімку вона позувала в басейні демонструючи свої величезні груди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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