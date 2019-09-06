"Секс-символ!" Семенович вразила мережу величезними грудьми

39-річна російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників черговим фото, на якому продемонструвала свої пишні груди.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Чи не переймайся завчасно, ніхто не знає куди веде тебе Доля! Може саме там тебе чекає справжнє счастье🍀 Всім відмінною п'ятниці, ніж займетеся сьогодні ввечері? 😉👇🏼 Дякую за шикарну фотосесію в Пітері. Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official Продюсер зйомки @avrorashreder Платье @spiceryspb Капелюх @cocoshnick # анясеменовіч # пітер # співачка # провідна # красіваядевушка # позітівщікі❤️❤️❤️
"Шикарна", "Приголомшливий образ", "Ох, довгі стрункі ніжки які", "На фото прекрасно все", "Відфотошопили добре", "Жінка свято", "Секс-символ", - пишуть в мережі.
Як раніше писав OBOZREVATEL, російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото. У мережі неоднозначно відреагували на артистку. На знімку вона позувала в басейні демонструючи свої величезні груди.
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