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Секс-символ 90-х зізналася, що випиває чарку горілки перед кожним концертом

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Секс-символ 90-х співачка Ірина Салтикова зізналася, що боялася виходити на сцену і для хоробрості випивала чарку горілки. Без такої процедури, за її словами, не обходилося ні один виступ.

Від згубної звички її вберегла мама, яка заборонила їй пити, пише "StarHit".

Секс-символ 90-х зізналася, що випиває чарку горілки перед кожним концертом
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"Я переживала і випивала чарку перед виступом. Ставало легше, і це ніяк не заважало роботі, навпаки, допомагало зняти стрес", – згадує Ірина.

Вона зазначила, що її теж мучило питання – як кинути шкідливу звичку. Зазначимо, що співачка довго боролася з алкоголізмом чоловіка і пішла від нього.

Секс-символ 90-х зізналася, що випиває чарку горілки перед кожним концертом

"Коли була молода, то ми пили не зрозумій що. Думаю, якщо я зараз вип'ю таке, то відразу помру. Можу дозволити собі два келихи гарного червоного вина, а ось коньяк, віскі і горілка мені не подобаються", – каже співачка.

Як рані писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Дана Борисова розплакалася, коментуючи смерть популярного співака 90-х Євгена Осина, а співачка Ірина Салтикова звинуватила у трагедії державу.

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