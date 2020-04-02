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2 квітня • оновлено в 11:21
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Секс-символ 80-х Саманта Фокс виходить заміж за найкращу подругу: як виглядає пара

1.8т
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Знаменита співачка, зірка 80-х, 53-річна Саманта Фокс виходить заміж за свою подругу, 45-річну Лінду Олсен.

Про це пише видання The Sun.

Саманта Фокс

Саманта Фокс

Instagram @samanthafoxofficial

Так, повідомляється, що пара планувала зіграти весілля влітку в графстві Ессекс, однак через пандемію коронавірусу церемонію довелося відкласти.

"Сем і Лінда такі щасливі й хочуть провести залишок свого життя разом. Вони так закохані та хочуть оформити стосунки", – говорить інсайдер.

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

На своїй сторінці в Instagram Саманта часто ділитися фотографіями з коханою.

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

Відомо, що Саманта Фокс зробила камінг-аут в 2003 році, коли почала зустрічати з жінкою Майрою. З нею співачка прожила 12 років, а в 2015 році Майра померла від раку.

З Ліндою Саманта познайомилася в 2016 році. Жінка стала для знаменитості розрадою після смерті коханої.

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Саманта Фокс і Лінда Олсен

Instagram @samanthafoxofficial

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що порноактриса Вієна Роуз розкрила правду про секс-індустрію в США. За її словами, зараз індустрія фільмів для дорослих переповнена, тому заробітки падають.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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