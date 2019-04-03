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"Секс навіть в парку": російський співак похвалився успіхами в особистому житті

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38-річний співак російський співак Стас П'єха розповів про відносини з жінками. Він зазначив, що в молодості вів досить активне сексуальне життя і не думав про власне здоров'я.

Так, за його словами, він любить експерименти в ліжку, пише видання "СтарХит".

"Секс навіть в парку": російський співак похвалився успіхами в особистому житті

belnovosti.by

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"У моєму житті був секс і в парках, і на дахах. Але це не завжди так добре, як здається. Як з'ясувалося, часом навіть не дуже небезпечно. У парках ж собаки вночі гуляють", - поділився співак. - Я за комфорт. Та й ніхто з дівчат давно нічого такого екстремального не пропонував".

Зараз П'єха намагається більше зрозуміти жінок, щоб уникнути конфліктів.

"Я особисто ніколи не розумію, що не влаштовує дівчину. Начебто намагаюся завжди поводитися гідно, але все одно образи, образи. Як так можна? Я, взагалі-то, абсолютно нешкідлива людина. Але ці жіночі коливання", - говорить він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український співак і секс-символ Олег Винник поділився одкровеннями з приводу особистого життя і стосунків.

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