Секс на вулиці, зв'язки з олігархами Путіна: чим відома скандальна Настя Рибка

Скандально відома білоруська ескорт-модель Анастасія Вашукевич, або Настя Рибка, 27 лютого відзначає свій день народження.
Так, їй виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив пригадати найгучніші скандали, у яких була замішана модель (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Анастасія Рибка, справжнє прізвище якої – Вашукевич, родом з Бобруйська, Білорусь. Вона відома як мисливиця на мільярдерів і високопоставлених чиновників та маніпулятор громадською думкою.
Ще живучи в Білорусі, Рибка дізналася про секс-гуру Алекса Леслі (Олександр Кирилов), автора посібників з пікапу і тренера зі зваблення. Після переїзду до Москви Рибка одразу ж відправилася на його тренінг і стала добровільною наложницею.
Процес розвитку завжди пов'язаний з виходом із зони комфорту. І людина стає успішним, коли це усвідомлює. Усвідомлення полягає в тому, що ти отримуєш задоволення, коли знаходиш місця, в яких можеш прокачатися. Так, наприклад, зміна обстановки не завжди буде легким і приємним процесом, але вона дуже позитивно вплине на твою мозкову активність. Ти не замислювався про те, що багато людей все життя працюють на одній роботі, ходять по одному маршруту, іншими словами, роблять кожен день одне і те ж? Згодом пропадає інтерес до життя. Люди перестають думати, перестають радіти, перестають жити. Ось чому дуже важлива зміна обстановки. В процесі адаптації у людини загострюються всі почуття, мозок починає працювати на максимальних обертах, що позитивно позначається на якості життя. З'являються сили, нові захоплення. З'являється інтерес. Ти коли-небудь їздив "дикунами" в незнайому країну, заздалегідь не плануючи маршрут, або місце ночівлі? У мене багато подібних історій. І я хочу сказати, що це нереально потужна прокачування, ахуітельно досвід, а також це відмінно впливає на здатність спокушання. Як спокусити дівчинку, яка у всьому краще вас? У неї було більше коханців, більше коханок, у неї більше знань, вона частіше подорожувала. Так ось відповідь-НІЯК. Ось чому потрібно постійно розширювати свої рамки. Навіщо засиджуватися на одному місці, коли навколо цілий світ? # алекслеслі
Прославилася Настя Рибка в лютому 2018 року після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про зв'язки олігарха Олега Дерипаски з віце-прем'єром Росії Сергієм Приходьком, які розкрилися після відео, де вони обидва плавають на яхті і обговорюють втручання у вибори в США.
Фільм-розслідування Навального називався "Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника", а основою для нього стало відео Рибки з Instagram і її книга про спокушання мільярдера, в якій вона нібито описала спільний вояж з Дерипаскою і Приходьком, змінивши їхні прізвища.
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Після виходу розслідування Дерипаска подав до суду позов проти Рибки і її "наставника" Алекса Леслі про захист приватного життя.
Роскомнадзор став вимагати видалення інформації про розслідування Навального зі ЗМІ, відеохостингу YouTube і соцмережі Instagram.
А сама Настя Рибка опублікувала в соцмережі відеозвернення до Дерипаски, де звинуватила його й Приходько в груповому згвалтуванні, проте пізніше відмовилася від своїх слів, повідомивши, що це був тролінг.
Однак це був не перший скандал за участю Насті Рибки. У вересні 2017 року вона з "колегою" Сашею Травкою (Анастасією Давидовою) на набережній Тараса Шевченка в Москві займалася сексом з незнайомим чоловіком. Відео потрапило в мережу, після чого дівчата були заарештовані на сім діб.
Коли людина знайомиться з найвищими цінностями емоційного світу, такими як любов, шалена пристрасть, він настільки знецінює об'єкти світу матеріального, що готовий накласти на себе руки, втратити весь світ. Тому що всі багатства світу здаються йому нічим в порівнянні з тим, що він втратив в емоційному світі. Багато людей втрачали капітал – і нічого; але ми постійно чуємо, що люди вбивають себе, втрачаючи любов. Чому? Отримавши одного разу її, любов, і втративши згодом, вони усвідомлюють, що без любові світ не милий. Ми розуміємо, що об'єкт емоційного світу набагато цінніше, ніж об'єкт матеріального. (с) Щоденник зі зваблення мільярдера # настярибка # мисливиця # міремоцій # втеме
Потім, у листопаді 2017 року Настя Рибка і "гарем" її "тренера" Леслі влаштували "голу" акцію на підтримку голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в сексуальному насильстві.
А 26 лютого 2018-го Анастасія Рибка і Алекс Леслі були заарештовані в Таїланді за нелегальний секс-тренінг. Вартість тайського секс-тренінгу становила 27 тисяч доларів. Цю суму Рибка і Леслі повинні були поділити. 27 лютого Рибка попросила політичного притулку в США, в обмін на інформацію про втручання Росії у вибори в США.
Настя Рибка і Алекс Леслі
15 січня 2019 року обвинувачені визнали себе винними в залученні до заняття проституцією, за що були засуджені до умовного терміну, після чого були депортовані.
У 2019 році Настя Рибка і її "тренер", відбувши умовний термін, вийшли на свободу. Влада Таїланду депортувала їх з країни, але після повернення до Росії їх знову затримали, цього разу за підозрою в організації проституції.
Однак до постанови про арешт не дійшло. Адвокати Рибки і Леслі заявляли, що остаточне обвинувачення не пред'явлено, винесено припис про явку за першим викликом. У суді Анастасія вибачилася перед Дерипаскою: нібито вона стала знаряддям у руках людей, які намагалися його скомпрометувати, і не думала, що все зайде так далеко.
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рибка
instagram.com/nastya_rybka.ru
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, скандальна модель Анастасія Вашукевич (Настя Рибка) натякнула, що президент Білорусі Олександр Лукашенко приставив до неї охорону.
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