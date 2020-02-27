Секс на вулиці, зв'язки з олігархами Путіна: чим відома скандальна Настя Рибка

Скандально відома білоруська ескорт-модель Анастасія Вашукевич, або Настя Рибка, 27 лютого відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 30 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив пригадати найгучніші скандали, у яких була замішана модель (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Анастасія Рибка, справжнє прізвище якої – Вашукевич, родом з Бобруйська, Білорусь. Вона відома як мисливиця на мільярдерів і високопоставлених чиновників та маніпулятор громадською думкою.

Ще живучи в Білорусі, Рибка дізналася про секс-гуру Алекса Леслі (Олександр Кирилов), автора посібників з пікапу і тренера зі зваблення. Після переїзду до Москви Рибка одразу ж відправилася на його тренінг і стала добровільною наложницею.

Прославилася Настя Рибка в лютому 2018 року після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про зв'язки олігарха Олега Дерипаски з віце-прем'єром Росії Сергієм Приходьком, які розкрилися після відео, де вони обидва плавають на яхті і обговорюють втручання у вибори в США.

Фільм-розслідування Навального називався "Яхти, олігархи, дівчата: мисливиця на чоловіків викриває хабарника", а основою для нього стало відео Рибки з Instagram і її книга про спокушання мільярдера, в якій вона нібито описала спільний вояж з Дерипаскою і Приходьком, змінивши їхні прізвища.

Після виходу розслідування Дерипаска подав до суду позов проти Рибки і її "наставника" Алекса Леслі про захист приватного життя.

Роскомнадзор став вимагати видалення інформації про розслідування Навального зі ЗМІ, відеохостингу YouTube і соцмережі Instagram.

А сама Настя Рибка опублікувала в соцмережі відеозвернення до Дерипаски, де звинуватила його й Приходько в груповому згвалтуванні, проте пізніше відмовилася від своїх слів, повідомивши, що це був тролінг.

Однак це був не перший скандал за участю Насті Рибки. У вересні 2017 року вона з "колегою" Сашею Травкою (Анастасією Давидовою) на набережній Тараса Шевченка в Москві займалася сексом з незнайомим чоловіком. Відео потрапило в мережу, після чого дівчата були заарештовані на сім діб.

Потім, у листопаді 2017 року Настя Рибка і "гарем" її "тренера" Леслі влаштували "голу" акцію на підтримку голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна, обвинуваченого в сексуальному насильстві.

А 26 лютого 2018-го Анастасія Рибка і Алекс Леслі були заарештовані в Таїланді за нелегальний секс-тренінг. Вартість тайського секс-тренінгу становила 27 тисяч доларів. Цю суму Рибка і Леслі повинні були поділити. 27 лютого Рибка попросила політичного притулку в США, в обмін на інформацію про втручання Росії у вибори в США.

Настя Рибка і Алекс Леслі

15 січня 2019 року обвинувачені визнали себе винними в залученні до заняття проституцією, за що були засуджені до умовного терміну, після чого були депортовані.

У 2019 році Настя Рибка і її "тренер", відбувши умовний термін, вийшли на свободу. Влада Таїланду депортувала їх з країни, але після повернення до Росії їх знову затримали, цього разу за підозрою в організації проституції.

Однак до постанови про арешт не дійшло. Адвокати Рибки і Леслі заявляли, що остаточне обвинувачення не пред'явлено, винесено припис про явку за першим викликом. У суді Анастасія вибачилася перед Дерипаскою: нібито вона стала знаряддям у руках людей, які намагалися його скомпрометувати, і не думала, що все зайде так далеко.

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Настя Рибка instagram.com/nastya_rybka.ru

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, скандальна модель Анастасія Вашукевич (Настя Рибка) натякнула, що президент Білорусі Олександр Лукашенко приставив до неї охорону.

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