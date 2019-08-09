"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантними знімками.

На своїй сторінці в Instagram вона продемонструвала фото, на якому позує в коротких шортиках і топі, які підкреслюють розкішне тіло.

Фото: instagram / tina_karol

Фанати залишили під знімком масу захоплених відгуків, зазначивши, що співачка виглядає, як "богиня" і "бомба".

Тіна Кароль демонструє стрункі ноги instagram / tina_karol

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"Богиня", "Вже можна вмирати", Тіна – для серця павутина", "Ну жарко", "Горю", "Які ніжки", "Карамелька", "Ти просто бомба", "Вау, сексі", – написали шанувальники.

Кароль показала підтягнуті сідниці instagram / tina_karol

Кароль спокушає поглядом instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала струнку фігуру instagram / tina_karol

Кароль демонструє розтяжку instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль блиснула пишними грудьми в короткому топі без спідньої білизни, викликавши у фанатів запаморочення.

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