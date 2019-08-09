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"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом

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Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантними знімками.

На своїй сторінці в Instagram вона продемонструвала фото, на якому позує в коротких шортиках і топі, які підкреслюють розкішне тіло.

"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом

Фото: instagram / tina_karol

Фанати залишили під знімком масу захоплених відгуків, зазначивши, що співачка виглядає, як "богиня" і "бомба".

Тіна Кароль демонструє стрункі ноги

Тіна Кароль демонструє стрункі ноги

instagram / tina_karol

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"Богиня", "Вже можна вмирати", Тіна – для серця павутина", "Ну жарко", "Горю", "Які ніжки", "Карамелька", "Ти просто бомба", "Вау, сексі", – написали шанувальники.

Кароль показала підтягнуті сідниці

Кароль показала підтягнуті сідниці

instagram / tina_karol

Кароль спокушає поглядом

Кароль спокушає поглядом

instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала струнку фігуру

Тіна Кароль показала струнку фігуру

instagram / tina_karol

Кароль демонструє розтяжку

Кароль демонструє розтяжку

instagram / tina_karol

"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом
"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль блиснула пишними грудьми в короткому топі без спідньої білизни, викликавши у фанатів запаморочення.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В обозе похоже дрочат на нее... Обычно на бородатую Кончиту..
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