"Секс, горю!" Напівгола Кароль звела з розуму фанатів розкішним тілом

Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників пікантними знімками.
На своїй сторінці в Instagram вона продемонструвала фото, на якому позує в коротких шортиках і топі, які підкреслюють розкішне тіло.
Фото: instagram / tina_karol
Фанати залишили під знімком масу захоплених відгуків, зазначивши, що співачка виглядає, як "богиня" і "бомба".
Тіна Кароль демонструє стрункі ноги
instagram / tina_karol
"Богиня", "Вже можна вмирати", Тіна – для серця павутина", "Ну жарко", "Горю", "Які ніжки", "Карамелька", "Ти просто бомба", "Вау, сексі", – написали шанувальники.
Кароль показала підтягнуті сідниці
instagram / tina_karol
Кароль спокушає поглядом
instagram / tina_karol
Тіна Кароль показала струнку фігуру
instagram / tina_karol
Кароль демонструє розтяжку
instagram / tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль блиснула пишними грудьми в короткому топі без спідньої білизни, викликавши у фанатів запаморочення.
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