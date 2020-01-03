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3 січня • оновлено в 09:13
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"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

8.4т
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Російська актриса Евеліна Бледанс знову порадувала шанувальників спокусливими знімками.

Так, у цей раз артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарячі фото з відпочинку на Мальдівах.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Joinfo

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На фотографіях Бледанс позує в сексуальному синьому купальнику, який підкреслив форми актриси. Зокрема, увагу шанувальників привернули пишні груди Евеліни.

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

Instagram @bledans

Фанати не змогли залишити без уваги яскраві фотографії зірки, і засипали її компліментами:

"Найкраща і шикарна", "Красуня", "Дуже красива жінка", "Сексі", "Еталон краси".

"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику
"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
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