"Секс-бомба": 50-річна Бледанс виставила напоказ пишні форми у відвертому купальнику

Російська актриса Евеліна Бледанс знову порадувала шанувальників спокусливими знімками.
Так, у цей раз артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram гарячі фото з відпочинку на Мальдівах.
Евеліна Бледанс
Joinfo
На фотографіях Бледанс позує в сексуальному синьому купальнику, який підкреслив форми актриси. Зокрема, увагу шанувальників привернули пишні груди Евеліни.
Евеліна Бледанс
Instagram @bledans
Евеліна Бледанс
Instagram @bledans
Евеліна Бледанс
Instagram @bledans
Фанати не змогли залишити без уваги яскраві фотографії зірки, і засипали її компліментами:
"Найкраща і шикарна", "Красуня", "Дуже красива жінка", "Сексі", "Еталон краси".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою на відпочинку. Зірка показала фото, на якому позувала в купальнику, закидаючи, як в голлівудських фільмах, волосся назад.
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