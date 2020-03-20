Сєдокову звинуватили в романі з одруженим адвокатом

Російська адвокатка Катерина Гордон заявила, що, поки вона була вагітна, її чоловік, зірковий адвокат Сергій Жорін, зраджував їй зі співачкою Анною Сєдоковою.

Про це правозахисниця розповіла в YouTube-шоу "Алена, блин!" для видання Super.

Катерина Гордон Instagram @katyagordon

Так, за словами Гордон, у той період, коли вона лежала на збереженні, Жорін закрутив роман з Сєдоковою. Про невірність чоловіка жінка дізналася завдяки Instagram співачки, де вона опублікувала знімок, зроблений в квартирі адвоката.

"Я вагітна лежала на збереженні, ми ще були одружені, а Сєдокова викладає фотографію. Дивлюся, а на знімку наші шпалери та плінтуса! Я пишу: "Сєдокова, я, може, хоча б народжу. Анєчка, ти чого?", – згадує Гордон.

Сергій Жорін МК

Примітно, що Сєдокова не стала ігнорувати звинувачення Катерини. У своїх Instagram-stories співачка прокоментувала ситуацію.

"Катерина в черговій передачі розповідає, яка я жахлива жінка. Така маячня! Я не полінувалася й перегорнула всі свої фотографії. Дивіться це те ж фото, яке вона представила в шоу. "Кращі джинси-бойфренди справжнього бойфренда", – написала я, стоячи в джинсах свого хлопця. І це моя квартира, мій плінтус. Мій живіт і джинси іншої людини. Ви впевнені, що Сергій Жорін влізе в такий розмір джинсів?", – каже Анна.

За словами артистки, на той момент у неї був бойфренд, але це не Сергій Жорін.

Instagram @annasedokova

Instagram @annasedokova

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анна Сєдокова натякнула на розставання з коханим, 27-річним баскетболістом Янісом Тіммою.

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