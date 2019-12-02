Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності: фото

Українську співачку і екссолістку гурту "ВІА Гра" Анну Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності.
Як передає "СтарХит", такого висновку фанати дійшли після того, як побачили нове відео з виступу артистки.
Анна Сєдокова
Інстаграм
Так, під час зйомок новорічного концерту для музичного каналу Анна з'явилася в короткому топі й шкіряній спідниці, яка підкреслила округлий живіт зірки.
Анна Сєдокова
Hochu.ua
Також на одному з виступів у нічному клубі Сєдокова знову підкреслила зміни у фігурі облягальною чорною сукнею.
Анна Сєдокова
СтарХит
Якщо співачка все-таки вагітна, то майбутній малюк стане четвертою дитиною для Анни. Зараз артистка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммою.
Анна Сєдокова з дітьми
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Анна Сєдокова з коханим
Інстаграм
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Анна Сеєдокова розкрила секрет розкішної фігури. Артистка зізналася, що проходить спеціальну косметологічну процедуру для красивої фігури.
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