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2 грудня • оновлено в 11:13
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Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності: фото

1.4т
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Українську співачку і екссолістку гурту "ВІА Гра" Анну Сєдокову запідозрили в четвертій вагітності.

Як передає "СтарХит", такого висновку фанати дійшли після того, як побачили нове відео з виступу артистки.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Інстаграм

Новини
Сєдокова з глибоким декольте розбурхала мережу спокусливим відео

Так, під час зйомок новорічного концерту для музичного каналу Анна з'явилася в короткому топі й шкіряній спідниці, яка підкреслила округлий живіт зірки.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Hochu.ua

Також на одному з виступів у нічному клубі Сєдокова знову підкреслила зміни у фігурі облягальною чорною сукнею.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

СтарХит

Якщо співачка все-таки вагітна, то майбутній малюк стане четвертою дитиною для Анни. Зараз артистка зустрічається з баскетболістом Янісом Тіммою.

Анна Сєдокова з дітьми

Анна Сєдокова з дітьми

Інстаграм

Анна Сєдокова з коханим

Анна Сєдокова з коханим

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Анна Сеєдокова розкрила секрет розкішної фігури. Артистка зізналася, що проходить спеціальну косметологічну процедуру для красивої фігури.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
да хоть в 10й... всем нас..ть
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